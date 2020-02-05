В любое мгновенье певицу может свалить инсульт

Разногласия с дочерью довели королеву шансона Любовь Успенскую до критического состояния. Певица находится в шаге от инсульта, из-за чего медики не покидают ее дом.

Они ставят Успенской уколы. поскольку та несколько раз теряла сознание. О дежурстве врачей знаменитость поведала шоумену Андрею Малахову. Запись его телепередачи "Прямой эфир" о последствиях скандала Успенской с наследницей Татьяной Плаксиной покажут сегодня, 5 февраля, вечером.

"Давление у меня высокое было, я находилась на грани инсульта", – пожаловалась исполнительница телеведущему, передает "МК".

Напомним, о скандале между звездной мамой и дочерью стало известно 2 февраля. Сор из избы по традиции был вынесен на публику. Тогда Плаксина на всю страну обвинила родительницу в издевательствах, а затем не появлялась дома несколько дней.

"Таня ушла, ее никто не держал. Я не думала, что все так получится", – разоткровенничалась Любовь Залманова.

Однако все уже позади. Татьяна вернулась. Но Успенская не собирается оставлять телевизионщиков, которые ради сенсации спрятали ее дочь, безнаказанными. По словам адвоката певицы, Плаксина не может отвечать за себя. Ее опекуном является знаменитая мать. Соответствующая справка имеется.