Предложили миллион за очернение матери: за дочерью Успенской охотятся в США
Дочери Любови Успенской
предложили миллион рублей, чтобы девушка снова появилась в эфире телепрограммы
с признаниями о своей матери – Татьяна Плаксина уже обвиняла родительницу в издевательствах, из-за чего разразился скандал. После отъезда девушки в США за ней охотятся
работники телевидения, чтобы уговорить вновь публично очернить
Успенскую. Такой информацией поделился руководитель детективного агентства Максим
Заболотный.
Сейчас детектив помогает Успенской решать все вопросы, связанные со скандалом. По его словам, американские репортеры, которых нанял кто-то из России, идут на многое, чтобы "заполучить" Плаксину. "Ей предлагают деньги, пытаются "обработать" на психологическом уровне", – поделился Заболотный со "СтарХитом".
По данным издания, Татьяна уже якобы согласилась на съемки – ей заплатили около миллиона рублей продюсеры одного шоу. Успенская же от денег за участие в программе "ДокТок" отказалась – ходят слухи, что Ксения Собчак предложила королеве шансона пять миллионов. По словам певицы, эфир был для нее лишь способом рассказать всю правду об отношениях с дочерью, что, впрочем, у нее не получилось: Успенская осталась недовольна результатом и обвинила телеведущую в холодности и цинизме.
Скандал с участием Успенской и Плаксиной разразился после новости о пропаже Татьяны – якобы ее удерживали сотрудники НТВ и заставили обвинить Любовь в издевательствах. Затем мать и дочь выяснили отношения на программе Андрея Малахова, после Плаксина уехала к отцу в Лос-Анджелес.
Ранее Успенскую поддержала ее подруга Глюкоза – певица упала на колени перед королевой шансона, обратившись к ней после скандала.
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