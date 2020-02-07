Девушка сбежала от матери в другую страну

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина улетела в США после скандала. Девушка решила жить с отцом и покинула особняк матери. Об этом сообщила сама певица.

"Да, она больше не живет в России", – рассказала королева шансона, отметив, что не стала препятствовать и даже оплатила ей билеты. По ее словам, наследница взяла с собой деньги, которые получила от НТВ "за продажную информацию".

Артистка подчеркнула, что никогда не ограничивала Татьяну и обо всех запретах дочь звезды солгала. Певица держала девушку возле себя лишь для того, чтобы та выздоровела и сделала все необходимые операции, "чтобы она вновь стала красивой девочкой, уверенной в себе".

"Теперь у нее есть свобода полная", – заявила Успенская "Собеседнику". Она надеется, что Татьяна сможет добиться всего самостоятельно, и пожелала дочери счастья.

Скандал разразился после новости о пропаже 30-летней дочери артистки. В эфире телеканала НТВ Татьяна Плаксина обвинила Любовь Успенскую в издевательствах, однако певица это отрицала. Затем мать и дочь выяснили отношения на программе Андрея Малахова, после чего пользователи Сети решили, что эта трагическая история – всего лишь пиар.