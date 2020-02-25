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Глюкоза встала на колени перед Успенской в прозрачном платье

Глюкоза встала на колени перед Успенской в прозрачном платье
Глюкоза. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Наталья Ионова обратилась к подруге после жуткого скандала с Татьяной Плаксиной

Певица Глюкоза поздравила Любовь Успенскую с днем рождения в социальной сети. В "Инстаграм" артистки появилось фото, где она стоит на коленях перед 66-летней звездой, на которой надето полупрозрачное платье.

Под фото артистка написала, что уже много лет дружит с королевой шансона и хочет поддержать ее в истории с дочерью. Наталья Ионова считает приятельницу прекрасной мамой, которая всегда заботилась и переживала о семье.

"Я очень хочу пожелать тебе душевного спокойствия и крепкого здоровья... Ты прекрасно выглядишь и в тебе есть настоящий заряд энергии, который ты так щедро раздаешь всем вокруг", – нежно обратилась она в подруге.

Скандал в семье Любови Успенской произошел после передачи, на которой ее дочь рассказала, что артистка запирала ее и пыталась задушить. Знаменитость тогда утверждала, что Татьяну Плаксину журналисты удерживали силой и заставили сказать нелицеприятные вещи о ней.

После в дело вмешались адвокаты, и всплыли новые подробности скандала Успенской с дочерью.

Дарья ПЕТРОВА

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