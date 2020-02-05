"Трусы есть?": Глюкоза распахнула шубу у всех на глазах
Наталья Ионова предстала перед поклонниками в новом образе. Артистка надела на себя неоновую шубку и позировала на стуле, распахнув подол наряда. В итоге у всех на глазах оказались длинные ноги Глюкозы. Штанов или юбки на певице не видно, поклонники же гадают, есть ли на певице хотя бы трусы.
В комментариях пользователи единогласно решили – Глюкоза выглядит сексуально и красиво, а яркая шуба ей очень идет.
"Шикарная", "Какая шубка неоновая, просто нежнятинка", "Очень необычно!", "Какая шуба, какие ноги", "Бесподобна", "Хороша девочка", "Сексуальная. Горю от страсти", "Трусы есть на вас?", "Да бесподобна)) что тут скажешь, богиня", "Аппетитная самочка", "Ноги огонь", "Ноги обалденные", "С ума можно сойти, какая красивая девушка", – прокомментировали в Инстаграм Глюкозы ее фото.
В ноябре 2019 года Наталья Ионова представила поклонникам свой новый хит "Танцевач". Клип на песню пользователи посмотрели почти 3 млн. раз, однако видео с участием звезды они остались недовольны. Слушатели считают, что Глюкоза исполняет слабые песни, которые не дают ей раскрыть ее вокальные данные.
Ранее Глюкоза с голыми ягодицами оседлала быка.
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