Глюкоза в трусах до пупка оттопырила пышные формы
Глюкоза выложила в Инстаграм снимок, на котором позирует вместе с мужем Александром Чистяковым, окончательно развеяв слухи о проблемах в браке. Супруг вальяжно положил на ягодицу жены руку. Для романтичного кадра певица выбрала черный купальник с высокими трусами. Образ артистка дополнила солнцезащитными очками.
"С днем рождения, моя любовь! Ты – подарок судьбы. Люблю, твоя Муся", – подписала фото Глюкоза.
Подписчики звезды принялись поздравлять ее мужа с праздником. Многие не могли не отметить то, что Наталья и Александр – красивая и гармоничная пара. Привлекло внимание интернет-пользователей и стройное тело Глюкозы, а также ее татуировка на попе.
"Красавцы невозможные", "Муся хороша!", "Классные", "Очень симпатично и красиво", "Как боги!", "Как с обложки", "Класс! Можно тату поближе?", "Глюкоза топ!", "Секси", " Девушка мечта", – прокомментировали кадр фанаты.
Кое-кто заметил, что муж Глюкозы странно положил на нее руку : "Что у него с левой рукой? Как то странно изогнуты пальцы", "Очень странно муж вас держит за попу...словно щупальцами, ну или рукой дворецкого из фильма очень страшное кино!", " Интересно, что с левой рукой?".
Летом 2019-го в Сети появились слухи о том, что звезда рассталась с мужем из-за многочисленных измен. Певицу видели без обручального кольца. Однако позже знаменитость лишь посмеялась над сплетнями.
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