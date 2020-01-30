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"Какой кадр": Глюкоза задрала ноги в черных трусах

"Какой кадр": Глюкоза задрала ноги в черных трусах
Глюкоза. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Точеная фигурка звезды восхитила фанатов

Певица Глюкоза (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова) в очередной раз порадовала своих почитателей пикантным фото. Звезда встала в сложную позу йоги на мальдивском пляже. Наталья сделала стойку на голове, раздвинув ноги. Одета певица была в стильный купальник с высокими черными трусами. Фанаты артистки не смогли сержать своих восторгов.

"Какой кадр", "Саме идеальное и красивое тело", "Смотрю и радую глаза и душу..", "фото-мотивация уже у меня на холодильнике", "прикольный жопец ))", "Куколка Барби", "Сексуальная поза", "Музыка для глаз!!!", "И линиии и ... супер", "Сладкая как мед!!!", "Это загар для внутренней стороны бедра !" – написали комментаторы на страничке Глюкозы в Instagram.

Однако некоторым эротичное и оригинальное фото звезды не понравилось: "Почему обязательно попой кверху?!", "Фото надо было перевернуть", "Сейчас все о теле думают... О голове подумайте, вам с ней жить!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее певица опубликовала совместное фото с мужем Александром Чистяковым, развеяв тем самым слухи о проблемах в звездной семье. Слухи о том, что супруги расстаются, появились летом прошлого года. Наталья постоянно делится с подписчиками в соцсетях пикантными фото. Артистка умудряется подчеркнуть свою сексуальность в любой обстановке. 

Валентина МАЙОРОВА

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