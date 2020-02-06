Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Теперь гораздо проще": Глюкоза рассказала о разводе

"Теперь гораздо проще": Глюкоза рассказала о разводе
Глюкоза. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда объяснила, откуда берутся слухи о ее разрыве с супругом

Слухи о том, что Глюкоза (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова) разводится с мужем, появляются с завидной регулярностью. В последний раз это произошло летом 2019 года. Однако супруги до сих пор вместе, и, похоже, семейному союзу певицы ничего не угрожает. Она призналась, что не понимает, откуда берутся такие сплетни.

"Я не могу сказать точно... Не знаю. Возможно, это было связано с тем, что я поменяла ник в инстаграме на Glukozamusic", – рассказала звезда в интервью журналу "ОК!". И добавила, что сменила ник, так как фанатам было очень сложно набирать его: "Теперь моим поклонникам гораздо проще меня найти".  

По словам артистки, за 13 лет брака ей иногда приходили в голову мысли о разводе. Однако, к счастью, все проблемы супруги сумели решить. 

Глюкоза часто радует поклонников не только новыми песнями, но и смелыми фото в соцсетях. Певица серьезно занимается йогой и любит демонстрировать сложные позы в купальниках.

Фоторепортаж
"Очень пошлое фото": Глюкоза раздвинула ноги в бикини
Фото: instagram.com/glukozamusic Фото: instagram.com/glukozamusic
Фото: instagram.com/glukozamusic Фото: instagram.com/glukozamusic Фото: www.globallookpress.com
Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей