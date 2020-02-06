Звезда объяснила, откуда берутся слухи о ее разрыве с супругом

Слухи о том, что Глюкоза (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова) разводится с мужем, появляются с завидной регулярностью. В последний раз это произошло летом 2019 года. Однако супруги до сих пор вместе, и, похоже, семейному союзу певицы ничего не угрожает. Она призналась, что не понимает, откуда берутся такие сплетни.

"Я не могу сказать точно... Не знаю. Возможно, это было связано с тем, что я поменяла ник в инстаграме на Glukozamusic", – рассказала звезда в интервью журналу "ОК!". И добавила, что сменила ник, так как фанатам было очень сложно набирать его: "Теперь моим поклонникам гораздо проще меня найти".

По словам артистки, за 13 лет брака ей иногда приходили в голову мысли о разводе. Однако, к счастью, все проблемы супруги сумели решить.

Глюкоза часто радует поклонников не только новыми песнями, но и смелыми фото в соцсетях. Певица серьезно занимается йогой и любит демонстрировать сложные позы в купальниках.