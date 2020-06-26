"Это твои грехи": дочь Успенской высказала новые обвинения певице

"Это твои грехи": дочь Успенской высказала новые обвинения певице
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Татьяна Плаксина в соцсетях попросила артистку "прозреть"

Дочь певицы Любови Успенской резко отреагировала на очередное высказывание матери в Сети. Девушка прокомментировала свежее интервью, в котором артистка откровенно рассказала о многом, припомнила королеве шансона ее грехи и призвала "очнуться".

В своем "Инстаграм" Татьяна Плаксина публично обратилась к родительнице. Она заявила, что "ничего не изменилось", и певица до сих пор "не уважает людей". А также добавила, все обвинения, которые она слышит от матери в свой адрес, – грехи самой артистки.

"Это говорит твоё ЭГО. Я уехала, живу отдельно – и я тебе что должна? Очнись, мама", – написала Плаксина в соцсети.

Кроме того, девушка призвала родительницу "прозреть" и попробовать относиться к близким людям иначе. Якобы Успенская сама разрушила их семью "своей змеиной энергией". Татьяна дополнила, что ее совесть чиста, и она ждет, когда у артистки проснуться материнские чувства. Еще девушка объявила, она "отписывается от шоу-бизнеса", где некоторым нужно якобы лечиться.

Также дочь Успенской в посте упоминала бога, а свое послание заключила стихом Марины Цветаевой. Стоит отметить, что ответ от Плаксиной прозвучал на слова ее матери в интервью на ютуб-шоу "Алена,блин!" , где Успенская рассказала и о своей личной жизни.

Напомним, сейчас Татьяна Плаксина живет со своим отцом в США. Там она зарабатывает продажей своих картин.  

Юлия ЕВГРАФОВА

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