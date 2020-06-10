Наследница артистки раскрыла правду о ее имуществе в США

Татьяна Плаксина не смогла стерпеть – апартаменты принадлежат не матери, заявила она. Уже далеко не в первый раз девушка дерзко отвечает на высказывания родительницы. Ранее Любовь Успенская заявила, что наследница сейчас живет с отцом в ее квартире в США. В ответ та рассказала поклонникам свою правду.

"Напоминаю: "апартаменты" на 106 куплены семьей Плаксина, это наша квартира, мы тут Успенских не ждали!!!!!! Моя тетя Регина, вечная память!!!! А ты, пожалуйста, больше не упоминай̆ имя моего отца", – написала Плаксина матери в "Инстаграм".

Судя по словесному "пинг-понгу" в СМИ и соцсетях, королева шансона и ее наследница следят за жизнью друг друга. Напомним, несколько месяцев назад между матерью и дочерью разразился громкий скандал. Татьяна рассказала общественности, что Успенская била ее и не давала родительской любви и ласки.

А вот сама артистка в недавнем интервью на НТВ разоткровенничалась. Сказала, что дочь по-прежнему ее главный мотиватор и она скучает по ней. О своем муже Успенская отозвалась очень негативно. Певица считает, что мужчина претендует на ее квартиру в Америке.