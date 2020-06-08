Уже долгие месяцы певица конфликтует с родным ребенком

Любовь Успенская сделала очередное громкое заявление. Певица сообщила, что очень скучает по своей дочери, но больше не будет ее содержать. По словам знаменитости, Татьяна Плаксина "сбила ее с копыт" и сильно опозорила.

Ранее между матерью и дочерью в СМИ разгорелся настоящий скандал. Плаксина заявила, что Успенская поднимала на нее руку. Теперь девушка не общается со своей матерью и вообще уехала жить к отцу в Америку.

"Мой главный мотиватор – все-таки это дочь. Хоть она меня и сбила с копыт. Я как-то ночью встала попить воды, а очнулась без сознания. Я даже по телефону не смогла набрать помощницу. Утром, когда все узнали, то пришли в шок. Месяц потом лежала, не вставая. У меня было много переломов. Мне сейчас прочищают сосуды мозга", – рассказала Успенская в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

Также певица отметила, что хоть и скучает по дочери, денег ей больше не даст. Девушка должна научиться зарабатывать сама.

"Таня никогда не доделывала дела до конца. Она все проекты начинала, но бросала их на полпути. Я хочу ею гордиться. Только поэтому я еще не упала и не пропала. Мне кажется, Таня страдает в душе и понимает, что сделала мне плохо", – добавила звезда в эфире программы.

Новость о том, с кем и где сейчас живет Плаксина, также не приводит Успенскую в восторг. Своего мужа она считает непорядочным человеком и, вообще, мягко говоря, недолюбливает.

Напомним, мать и дочь не могут примириться уже несколько месяцев. Возможно, таким жестом Успенская пытается все же наладить отношения с Татьяной и забыть все обиды.