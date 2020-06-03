Наследница артистки нелестно высказалась о ней

Отношения Любови Успенской и ее дочери нельзя назвать простыми. Сейчас дочь знаменитости, находящаяся в США, опубликовала странный пост в социальной сети о жертвах и садистах. Девушка считает, что артисты поддаются манипуляциям толпы и "продают жизнь свою и своих детей". Татьяна Плаксина называет это преступлением, соучастницей которого является ее мама.

Наследница королевы шансона назвала представителей шоу-бизнеса рабами, которыми управляет "быдло". При этом артисты, судя по посту Плаксиной в "Инстаграм", ради денег готовы пожертвовать не только собой, но и близкими. Виновной в такой деградации Татьяна считает и родительницу.

"Ты соучастница преступления, мама, ты одна из вершин – ты же королева – ты нажилась на деградации!" – написала девушка в соцсети, опубликовав свое детское фото.

Досталось от дочери Любови Успенской и подписчикам. Девушка обратилась ко всем недоброжелателям, которые оставляют ей негативные сообщения. Она уверена, что те скрываются за ненастоящими аккаунтами, опасаясь показать свое лицо.

Сейчас Татьяна Плаксина живет в США вместе с отцом и возвращаться к звездной матери не планирует, уточняет РИА ФАН.

Ранее "Утро.ру" писало об ужасах жизни на Рублевке, которые выдала дочь Успенской.