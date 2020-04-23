Родственник выдавал личную информацию о певице

Дом Любови Успенской пустеет. Сначала его со скандалом покинула ее дочь, сейчас дело дошло до племянника. Ролан решил сбежать из особняка в Америку после того, как вскрылась информация о его предательстве.

Как утверждают журналисты, близкий человек артистки передавал личную информацию о ней фанатам, из-за чего и произошел конфликт. Выгнала ли Успенская родственника, или он уехал сам не понятно. Однако мужчина твердо намерен уехать в США. Сделать этого пока не получится из-за пандемии коронавируса.

Почему Ролан решил так поступить со своей знаменитой тетей – остается загадкой. Любовь Успенская вместе с молодым человеком пережидала карантин в своем особняке, предоставила ему лучшие комнаты и сама заботилась о нем. Когда родственнику понадобилась стрижка, певица сделала ее самостоятельно.

Молодой человек усилий, похоже, не оценил и вслед за Татьяной Плаксиной решил покинуть жилище, пишет "Стархит".

Напомним, Любовь Успенская поругалась с дочерью после скандальной передачи, где Татьяна Плаксина рассказала об издевательствах матери. Артистка уверена, что журналисты воздействовали на дочь, чтоб она сказала то, что им нужно. После случившегося наследница певицы уехала к отцу в Америку.