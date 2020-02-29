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Успенскую с торчащими сосками поставили к стенке

Успенскую с торчащими сосками поставили к стенке
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Королева шансона в крошечном платье без стеснения продемонстрировала публике свои формы

66-летняя Любовь Успенская продолжает эпатировать публику – после скандала с дочерью певица снялась в откровенном наряде. Отвергающая нижнее белье звезда надела экстремально короткое платье розового цвета. Подол едва прикрывал интимное место Успенской, а сквозь тонкую ткань торчали соски.

Снимал ее, судя по всему, мужчина, который отражается в зеркале позади. Возможно, он и поставил Успенскую к стенке. Королева шансона приняла томную позу, прикрыв глаза и схватившись за голову.

Пикантным фото Любовь, видимо, решила отблагодарить верных фанатов – она призналась им в любви и похвасталась, что у нее уже миллион подписчиков в Инстаграм. У мужчин от такой красоты подскочило давление – об этом Успенской написали в комментариях (орфография и пунктуация сохранены).

"Ох какая фото!!! Дух захватывает... и давление поднялось от увиденного до 150... пртдеться таблетку выпить. Любовь это ШИК!" "Любовь,вы Богиня!!!" "Вы такая нереальная!!" "Огонь", – высказались поклонники.

Ранее Успенская вмешалась в скандал вокруг Софии Ротару.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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