Королева шансона в крошечном платье без стеснения продемонстрировала публике свои формы

66-летняя Любовь Успенская продолжает эпатировать публику – после скандала с дочерью певица снялась в откровенном наряде. Отвергающая нижнее белье звезда надела экстремально короткое платье розового цвета. Подол едва прикрывал интимное место Успенской, а сквозь тонкую ткань торчали соски.

Снимал ее, судя по всему, мужчина, который отражается в зеркале позади. Возможно, он и поставил Успенскую к стенке. Королева шансона приняла томную позу, прикрыв глаза и схватившись за голову.

Пикантным фото Любовь, видимо, решила отблагодарить верных фанатов – она призналась им в любви и похвасталась, что у нее уже миллион подписчиков в Инстаграм. У мужчин от такой красоты подскочило давление – об этом Успенской написали в комментариях (орфография и пунктуация сохранены).

"Ох какая фото!!! Дух захватывает... и давление поднялось от увиденного до 150... пртдеться таблетку выпить. Любовь это ШИК!" "Любовь,вы Богиня!!!" "Вы такая нереальная!!" "Огонь", – высказались поклонники.

Ранее Успенская вмешалась в скандал вокруг Софии Ротару.