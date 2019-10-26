Артистка не любит носить нижнее белье

Любовь Успенская часто шокирует своих поклонников. На этот раз она рассказала свой главный интимный секрет.

В эфире программы "Бар в большом городе" она призналась, что не носит трусы и лифчики.

"У меня случались несуразные покупки. У меня в жизни было две ошибки. Я покупаю белье красивое. Это очень красиво. Но я не ношу ни трусы, ни лифчики. Они просто у меня лежат дома",

– сказала Успенская.

После этих слов певица неожиданно спросила, есть ли на ведущей нижнее белье. Успенская откровенно заявила, что пришла на передачу без трусов.