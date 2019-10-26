Нибиру
- Конец света неотвратим: Землю погубит зловещий двойник
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
382 новости
Любовь Успенская часто шокирует своих поклонников. На этот раз она рассказала свой главный интимный секрет.
В эфире программы "Бар в большом городе" она призналась, что не носит трусы и лифчики.
"У меня случались несуразные покупки. У меня в жизни было две ошибки. Я покупаю белье красивое. Это очень красиво. Но я не ношу ни трусы, ни лифчики. Они просто у меня лежат дома",
– сказала Успенская.
После этих слов певица неожиданно спросила, есть ли на ведущей нижнее белье. Успенская откровенно заявила, что пришла на передачу без трусов.
Москва не сможет обойти Украину
Публике наконец показали скандальное расследование о катастрофе малайзийского "Боинга"