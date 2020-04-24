Певица показала, как проводит время на самоизоляции

Любовь Успенская вместе со своим знакомым станцевала во время приготовления еды. Артистка с продюсером Брендоном Стоуном в защитных масках сначала готовили что-то на кухне, а затем вместе пустились в пляс. Похоже, артистка не теряет хорошего настроения из-за карантина и скандала со своим участием.

Напомним, певица поругалась с племянником, который передавал информацию о ней ее фан-клубу, так утверждают журналисты. После случившегося родственник знаменитости покинул ее дом и намерен улететь в США.

Сама Успенская ситуацию никак не прокомментировала, а только выложила видео с танцем в "Инстаграм".

"Зачем зря тратить время в изоляции, если можно устроить #карантинлатино", – написала Любовь Залмановна в соцсети.

Подписчики движения артистки оценили и поблагодарили ее за поднятое настроение.

"Вы суперпозитивная, подняли настроение", "Куколка! Какая же энергетика", "Молодцы, наша красавица, я так люблю ваши песни", "Как же у вас весело", – написали комментаторы.

Ранее "Утро.ру" писало о дочери Любовь Успенской, которая выдала жуткие тайны жизни на Рублевке.