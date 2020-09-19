Одна девушка на двоих: вскрылись скандальные подробности отношений Королевой и Тарзана

Одна девушка на двоих: вскрылись скандальные подробности отношений Королевой и Тарзана
Тарзан и Наташа Королева. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-подруга Сергея Глушко удивилась, что на видео с изменой не была замечена его супруга

Случившееся в семье Тарзана и Наташи Королевой обсуждает, кажется, вся страна. Кто-то считает, что звездные супруги решили таким образом напомнить о себе. Другие же уверены, что роман Тарзана с Анастасией Шульженко был правдой. Сам же Глушко заявил, что девушка и ее подруга напоили и соблазнили его. Своей версией поделилась близкая знакомая Тарзана. 

Некая Вероника Ч. заявила, что хорошо знает об особенностях интимной жизни Королевой и Тарзана, именно поэтому измену Сергея она называет просто пиаром. Она рассказала, что артист очень любит свою жену и никогда ее не предаст. Однако для того, чтобы разнообразить семейную жизнь, Сергей и Наталья вполне могли "снять" одну девочку на двоих. 

"Не удивлюсь, если эта любовница – эксперимент. Они очень любят эксперименты", – рассказала Вероника Ч. в интервью "Комсомольской правде". 

Блондинка заодно и объяснила поведение любовницы Тарзана. По ее мнению, Анастасия просто решила прославиться, а заодно и заработать походами на шоу. 

Ранее знакомая супругов рассказала, что Королева и Тарзан разъехались. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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М
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....обсуждает, кажется, вся страна....
а чо мелочится,давно уже не только страна весь мир следит и обсуждает
хотя соглашусь,дебилов и идиотов в стране зашкаливает,на улице вроде все(почти) нормальные но зайдешь в интернет,боже мой,нормальных адекватных по пальцам можно пересчитать
вот многие гордятся что тв не смотрят,так сегодня интернет гораздо гаже и подлей
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