"Растекся весь": мужа Тодоренко подозревают в новом романе

"Растекся весь": мужа Тодоренко подозревают в новом романе
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка открыто признается в чувствах в Топалову

Влад Топалов в последнее время регулярно публикует нежные снимки со своей партнершей по ледовому шоу фигуристкой Еленой Ильиных. На фото они напоминают любовную пару – Топалов с довольной улыбкой смотрит на девушку, а она, облокотившись на его плечо, нежно смотрит ему в глаза. 

"Вот такое настроение после отличной тренировки и репетиции...... Бывает не всегда, конечно, но стараемся. У меня крутой учитель, тренер и партнёр",

– подписал публикацию Влад (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

 

 

Девушка, в свою очередь, тоже не стесняется признаваться в теплых чувствах к Топалову в соцсетях. На своей странице некоторое время назад она, не скрывая своего восхищения, выразила огромную благодарность певцу за все время, что они провели вместе. 

"Яркий, ни на кого не похожий, с бешеной энергией, которая сбивает с ног и даёт силы подняться. Спасибо, за каждую проведённую минуту и секунду вместе на льду",

говорила она о Топалове.

Поклонники Тодоренко оказались крайне недовольны публикацией ее супруга. Они написали недоумевающие комментарии, отметив, что на общих фотографиях с женой певец таким счастливым никогда не выглядит. 

"Не хотелось бы мне что бы мой муж такие фоты с другой женщиной выставлял ,которая так влюбленно смотрит", Мне кажется, или там не только фигурное катание", "С Региной так мало где улыбается а тут растекся весь", – пишут в Сети. 

Однако другие заявили, что на деле у Елены тоже есть муж и ребенок и она вполне счастлива в браке, а все фотографии – не более, чем попытка привлечь внимание аудитории. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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