Глызин расплакался после откровения о семейной трагедии

Глызин расплакался после откровения о семейной трагедии
Алексей Глызин. Фото :Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com: pixabay.com
Артист не смог сдержать эмоций на людях

Два года назад не стало Иосифа Кобзона. Представители российской эстрады решили записать песню "Мы голос твой храним в сердцах" в память о великом артисте. На презентации видеоклипа собрались многие друзья и коллеги Иосифа Давыдовича, которые рассказали о трогательных моментах, которые связывали их с певцом. Так, Алексей Глызин поделился с журналистами историей, о которой никогда раньше не говорил. 

Эстрадный певец рассказал, что именно Иосиф Давыдович спас его маму от смерти. Когда у матери Глызина случился инсульт, артист сразу же позвонил Кобзону. Тогда певец быстро связался с академиком Коноваловым, передает "Собеседник.ру". 

"Маме оказали всю необходимую помощь, в которой она нуждалась. Все было сделано на высшем уровне. И за это я Иосифу Давыдовичу всегда буду благодарен", – со слезами на глазах рассказал Алексей. 

Вдова народного артиста рассказала, что к ее мужу обращались за помощью не только звезды шоу-бизнеса, но и простые люди. И всем он старался помочь. "Фантастический был человек, мне очень его не хватает, – призналась Нинель Кобзон. 

Ранее неизвестные цинично осквернили память об Иосифе Кобзоне. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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