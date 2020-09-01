Оперативники срочно приехали на кладбище: неизвестные осквернили память о Кобзоне

Оперативники срочно приехали на кладбище: неизвестные осквернили память о Кобзоне
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Стало известно о циничном по отношению к легендарному артисту поступке

В одно из столичных отделений полиции поступил анонимный звонок. Неизвестный заявил, что памятник Иосифу Кобзону на западе Москвы заминирован.

Оперативники в срочном порядке выехали на место. Однако оказалось, что вызов был ложным, передает РИА "Новости". До сих пор не известно, кто так цинично осквернил память легендарного артиста Иосифа Кобзона.

Напомним, Иосиф Давыдович ушел из жизни в 2018 году в возрасте 80 лет. Он долгое время боролся с онкологией. Памятник певцу на Востряковском кладбище был открыт в первую годовщину смерти артиста. 

В воскресенье, 30 августа, родные и друзья Кобзона почтили память артиста. Они с гордостью вспомнили о том, какой вклад внес певец в развитие советской эстрады. В эту памятную дату звездные коллеги опубликовали в соцсетях теплые слова о Иосифе Давыдовиче. В их число вошли Валерия, Наталья Штурм, Эммануил Виторган и другие.

Анастасия ГОРЮНОВА

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