Народный артист долгие годы боролся с онкологией

Два года назад не стало легендарного советского исполнителя Иосифа Кобзона – певец умер 30 августа после нескольких дней пребывания в коме.

Проблемы со здоровьем у музыканта возникли еще в начале 2000-х. Иосиф Кобзон перенес несколько сложных операций – в том числе и по поводу рака простаты в 2005 году. Несмотря на многолетнюю борьбу с онкологией, артист продолжал выступать. Однако из-за анемии, вызванной опухолью, певец дважды упал в обморок на форуме в Астане. Тогда врачи спасали Кобзона прямо на сцене, делая ему искусственное дыхание. Это произошло в 2010 году.

Советский артист регулярно посещал онкологический центр и проходил химиотерапию, но в конце июля 2018 г. ему резко стало хуже. Кобзона госпитализировали в тяжелом состоянии, после чего он впал в кому и скончался.

Коллеги и близкие не забывают великого артиста. В воскресенье, 30 августа они почтили память Кобзона, рассказав, что сделал певец для развития советской эстрады и жизни каждого из них лично.

Иосиф Пригожин заявил в беседе с телеканалом "360": такие люди рождаются раз в сто лет. Продюсер напомнил, что Кобзон был учителем его супруги Валерии и первым разглядел талант в молодой артистке. Сама певица опубликовала в "Инстаграм" архивное видео с семейного праздника, на котором присутствовал ее наставник.

Теплые слова о Кобзоне в соцсетях также написали Наталья Штурм и Эммануил Виторган. "Дорогие Нелличка, дети и Гелочка! Мы с ВАМИ!" – обратился к семье легендарного исполнителя актер.

После смерти в семье Кобзона произошел скандал. На вдову артиста подали в суд из-за продажи картин.