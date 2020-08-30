Спасали прямо на сцене: как уходил из жизни Иосиф Кобзон

Спасали прямо на сцене: как уходил из жизни Иосиф Кобзон
Иосиф Кобзон. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народный артист долгие годы боролся с онкологией

Два года назад не стало легендарного советского исполнителя Иосифа Кобзона – певец умер 30 августа после нескольких дней пребывания в коме.

Проблемы со здоровьем у музыканта возникли еще в начале 2000-х. Иосиф Кобзон перенес несколько сложных операций – в том числе и по поводу рака простаты в 2005 году. Несмотря на многолетнюю борьбу с онкологией, артист продолжал выступать. Однако из-за анемии, вызванной опухолью, певец дважды упал в обморок на форуме в Астане. Тогда врачи спасали Кобзона прямо на сцене, делая ему искусственное дыхание. Это произошло в 2010 году.

Советский артист регулярно посещал онкологический центр и проходил химиотерапию, но в конце июля 2018 г. ему резко стало хуже. Кобзона госпитализировали в тяжелом состоянии, после чего он впал в кому и скончался.

Коллеги и близкие не забывают великого артиста. В воскресенье, 30 августа они почтили память Кобзона, рассказав, что сделал певец для развития советской эстрады и жизни каждого из них лично.

Иосиф Пригожин заявил в беседе с телеканалом "360": такие люди рождаются раз в сто лет. Продюсер напомнил, что Кобзон был учителем его супруги Валерии и первым разглядел талант в молодой артистке. Сама певица опубликовала в "Инстаграм" архивное видео с семейного праздника, на котором присутствовал ее наставник.

Теплые слова о Кобзоне в соцсетях также написали Наталья Штурм и Эммануил Виторган. "Дорогие Нелличка, дети и Гелочка! Мы с ВАМИ!" – обратился к семье легендарного исполнителя актер.

После смерти в семье Кобзона произошел скандал. На вдову артиста подали в суд из-за продажи картин.

Фоторепортаж
Кобзона проводили в последний путь
Надежда Бабкина. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Валерий Меладзе. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Максим Галкин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Наташа Королева. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Кристина Орбакайте, Алла Пугачева и Валентина Терешкова. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Вячеслав Володин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Запад перечислил Лукашенко свои условия по протестам в Белоруссии

От Минска требуют провести новые выборы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей