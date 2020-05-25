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"Пусть она сидит в тюрьме": Нелли Кобзон грозят судом

"Пусть она сидит в тюрьме": Нелли Кобзон грозят судом
Нелли Кобзон. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
С вдовы артиста требуют картины и деньги

Художники Ефим Петров и Елена Флерова подали в суд на Нелли Кобзон. Живописцы утверждают, что вдова певца продала их картины на сумму $70 млн, теперь они хотят вернуть свои творения, получить часть денег и наказать женщину тюрьмой.

Петров и Флерова рассказали журналистам, что сейчас 337 их полотен уже едут в Англию после продажи. Изначально картины оказались у Иосифа Кобзона не просто так: художники утверждают, что артист помогал им с выставками.

Однако репортерам удалось выяснить, что сам Кобзон считал этих двух мошенниками. В разговоре со СМИ певец рассказывал, что давал им деньги на строительство культурного центра, который так и не был возведен. В итоге часть полотен изначально оказались у звезды в залог суммы, а остальные картины отошли артисту по решению суда, ведь деньги живописцы так и не вернули.

Петров и Флеров продолжают настаивать на своей правоте и хотят, чтобы Нелли Кобзон получила по заслугам. "Только суд. Только решение суда. И пусть она сидит в тюрьме", – прокомментировал Петров в передаче "Ты не поверишь".

Сама Нелли Кобзон призналась, что в суд на нее подают впервые, но она чувствует себя спокойно и сама в дела не вмешивается, доверяя решение вопроса адвокатам.

Ранее "Утро.ру" писало о шоу, которое устроила вдова Кобзона, чтобы показать наследство. 

Дарья ПЕТРОВА

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