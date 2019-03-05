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Вдова Кобзона устроила шоу-показ его наследства

Иосиф и Нелли Кобзон. Фото: www.globallookpress.com
Жена артиста дала понять, кто здесь хозяйка

Вдова Иосифа Кобзона Нелли организовала в московском музее имени В.А. Тропинина выставку "Женский вкус". Все экспонаты там – вещи супруги артиста, накопившиеся за время семейной жизни. Тем самым женщина будто показала себя единственной наследницей знаменитого мужа.

В центре зала размещены театральные аксессуары. Среди них находятся и самые ценные предметы – старинные бинокли. Кобзон дарил их жене, а она собирала эту редкую коллекцию, пишут "Известия".

Особое место в экспозиции выделено фарфору. Вазы, декоративные тарелки, шкатулки сделаны преимущественно в первой половине – середине XIX века.

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Публикация от Alena Serdukova (@serdukova_a)

Пока не извесно, в чьих руках окажется богатое состояние Иосифа Кобзона. Ранее предполагалось, что его вдова, долго проживавшая в Америке, лишится своей доли в почти миллиард. Но до 1 марта (в этот день должно было вступить в силу завещание известного певца) она вернулась в Россию и, похоже, вступила в права наследницы.

Наверное, теперь Нелли старается найти свое место в высшем обществе нашей страны уже не как жена Иосифа Кобзона. Возможно, она видит себя полноправной преемнницей мужа и планирует взять бразды правления на российской эстраде в свои руки.

Иосиф Кобзон умер в конце августа прошлого года в больнице. Ему было 80 лет. В течение 13 лет знаменитый артист боролся с раком, но страшная болезнь все же взяла верх.

Певец оставил родственникам внушительное наследство. В частности, его жене, детям и внукам уже должны были отойти квартира в самом центре Москвы – на Арбате -  за 500 млн руб. и 2 га элитных земель. стоимостькоторых оценивалась в 400 млн рублей. 

На 40-й день после смерти Иосифа Давыдовича родные, близкие, друзья и коллеги собрались на поминки. Долгую и проникновенную речь произнесла вдова артиста Нелли Кобзон.

Фоторепортаж
Кобзона проводили в последний путь
Надежда Бабкина. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Валерий Меладзе. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Максим Галкин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Наташа Королева. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Кристина Орбакайте, Алла Пугачева и Валентина Терешкова. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Вячеслав Володин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА
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