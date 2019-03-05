Вдова Кобзона устроила шоу-показ его наследства

Жена артиста дала понять, кто здесь хозяйка

Вдова Иосифа Кобзона Нелли организовала в московском музее имени В.А. Тропинина выставку "Женский вкус". Все экспонаты там – вещи супруги артиста, накопившиеся за время семейной жизни. Тем самым женщина будто показала себя единственной наследницей знаменитого мужа.

В центре зала размещены театральные аксессуары. Среди них находятся и самые ценные предметы – старинные бинокли. Кобзон дарил их жене, а она собирала эту редкую коллекцию, пишут "Известия".

Особое место в экспозиции выделено фарфору. Вазы, декоративные тарелки, шкатулки сделаны преимущественно в первой половине – середине XIX века.

Пока не извесно, в чьих руках окажется богатое состояние Иосифа Кобзона. Ранее предполагалось, что его вдова, долго проживавшая в Америке, лишится своей доли в почти миллиард. Но до 1 марта (в этот день должно было вступить в силу завещание известного певца) она вернулась в Россию и, похоже, вступила в права наследницы.



Наверное, теперь Нелли старается найти свое место в высшем обществе нашей страны уже не как жена Иосифа Кобзона. Возможно, она видит себя полноправной преемнницей мужа и планирует взять бразды правления на российской эстраде в свои руки.

Иосиф Кобзон умер в конце августа прошлого года в больнице. Ему было 80 лет. В течение 13 лет знаменитый артист боролся с раком, но страшная болезнь все же взяла верх.

Певец оставил родственникам внушительное наследство. В частности, его жене, детям и внукам уже должны были отойти квартира в самом центре Москвы – на Арбате - за 500 млн руб. и 2 га элитных земель. стоимостькоторых оценивалась в 400 млн рублей.

На 40-й день после смерти Иосифа Давыдовича родные, близкие, друзья и коллеги собрались на поминки. Долгую и проникновенную речь произнесла вдова артиста Нелли Кобзон.

