Артисты угодили в очередной скандал

После того, как российские звезды, в числе которых оказались Филипп Киркоров и Николай Басков, записали песню в поддержку Лукашенко, на них обрушилась волна критики. Люди заявляют, что артисты попросту продались, вместо того, чтобы поддержать народ Белоруссии, который выходит на массовые акции протестов.

Больше всего досталось Баскову, который вдобавок и выступил на концерте за Лукашенко. На его странице в соцсетях люди оставляют массу негативных отзывов, поливая грязью артиста за участие в акции.

Сегодня, спустя несколько дней после скандала, в Сети появилось заявление на этот счет. На странице, якобы принадлежащей Николаю, появилось обращение к народу. Многие обратили внимание, что оно написано крайне безграмотно.

Комментарий на этот счет решил дать Басков на своей официальной странице в "Инстаграм". Артист заявил, что не имеет к этой публикации никакого отношения, а аккаунт, с которого она была опубликована, ему не принадлежит.

"Уважаемые СМИ! ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЦИТИРОВАТЬ ЧЬЮ-ТО речь, проверяйте, пожалуйста, подлинность аккаунта",

– заявил он (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

В эту ситуацию поспешил вмешаться его коллега Филипп Киркоров, который, судя по всему, был шокирован фэйковым заявлением артиста.

"Только хотел написать тебе "а не сошел ли ты с ума, дорогой мой Друг, бисер метать и оправдываться?"!!",

– ответил Киркоров к публикации Баскова.

В тот же момент на Филиппа набросились люди в комментариях, заявившие, что артисты своими действиями "поддерживают геноцид белорусов".