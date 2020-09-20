"Сиди и не ной": запертую в номере Дакоту раскритиковали после просьбы о помощи

"Сиди и не ной": запертую в номере Дакоту раскритиковали после просьбы о помощи
Рита Дакота. Фото: www.instagram.com/ritadakota
Певицу осудили за желание отдохнуть во время пандемии

Рита Дакота оказалась в непростой ситуации. Артистка не может вернуться домой после путешествия в Турцию: ее тест на коронавирус оказался положительным, и теперь звезду не выпускают из номера. Экс-участница "Фабрики звезд" обратилась к подписчикам за помощью, однако вместо сочувствия услышала массу критики в свой адрес.

По словам Дакоты, проблем с документами у нее нет, кроме того, ранее она уже болела коронавирусом, поэтому с собой у нее есть даже заключение о том, что в организме присутствуют антитела. Однако из-за положительного теста, по закону, ей приходится сидеть в изоляции. При этом повторный анализ звезде дадут сделать только через неделю.

Певица объяснила, что на помощь со стороны государства она не рассчитывает из-за своих политических взглядов: Дакота – гражданка Белоруссии. Звезда обратилась к подписчикам за советом. Она надеется, что у кого-то из них есть контакты людей в Турции, которые могли бы помочь ей сдать тест еще раз.

В комментариях бывшую жену Влада Соколовского принялись критиковать за то, что она вообще полетела на отдых, зная о ситуации в мире:

"Почему селебрети считают, что к ним должно быть ОСОБОЕ отношение?", "За безмозглость расплачиваетесь", "Сиди и не ной", "Урок для других!!! Лучше никуда не ездить", "Вот Рита, ну правда, что за острая необходимость была лететь в Турцию? Ты обижаешься на людей, что пишут тебе такие коменты, но правда?"

Некоторые решили, что вся эта история – всего лишь пиар-ход, чтобы привлечь к себе внимание: "Набивает себе цену!!! Наверное хочет прославиться... забыли девочку".

Однако среди комментаторов оказались и те, кто предложил звезде помощь. Одни делились контактами своих знакомых в Турции, а другие просто посочувствовали певице: "Искренне надеюсь, что кто-то сможет помочь Рите и Феду вернуться домой. Страшно даже представить", "Не дай бог каждому оказаться в такой ситуации!!! Ри, держись, все разрешится".

Коронавирусом Дакота переболела чуть больше месяца назад. Из-за последствий инфекции ее даже пришлось госпитализировать.

Карина СИРАЗОВА

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