Перед уходом из жизни у Михаила Борисова подтвердили коронавирус

В субботу не стало ведущего "Русского лото". Однако оказалось, что незадолго до смерти Михаил Борисов воспротивился госпитализации.

Как выяснило издание "МК", утром 19 сентября у артиста резко упало давление, он жаловался на проблемы с дыханием. Ему вызвали "скорую помощь" прямо на съемочную площадку, но вместо того, чтобы поехать в больницу, он остался на работе. Через несколько часов, как пишут журналисты, у Борисова развилась легочная эмболия. После этого вторая "скорая" увезла его.

Врачи обнаружили у телеведущего коронавирус, а вскоре ему стало хуже. Тогда доктора решили отправить его в другое медучреждение, но спасти артиста не удалось. При этом у Борисова были серьезно поражены легкие.

А РЕН ТВ стало известно, что у артиста была гипертоническая болезнь и сахарный диабет. Плохо ему якобы стало еще несколько дней назад, но он не хотел обращаться к специалистам. Однако сестра Борисова Нина, как пишет телеграм-канал Mash, предположила, что его заставляли работать, а телевизионщики предложили не обращать внимания на ухудшившееся состояние здоровья.

Михаил Борисов умер на 72-м году жизни.