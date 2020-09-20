Дважды вызывали "скорую": раскрыта причина смерти ведущего "Русского лото"

Дважды вызывали "скорую": раскрыта причина смерти ведущего "Русского лото"
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Перед уходом из жизни у Михаила Борисова подтвердили коронавирус

В субботу не стало ведущего "Русского лото". Однако оказалось, что незадолго до смерти Михаил Борисов воспротивился госпитализации. 

Как выяснило издание "МК", утром 19 сентября у артиста резко упало давление, он жаловался на проблемы с дыханием. Ему вызвали "скорую помощь" прямо на съемочную площадку, но вместо того, чтобы поехать в больницу, он остался на работе. Через несколько часов, как пишут журналисты, у Борисова развилась легочная эмболия. После этого вторая "скорая" увезла его. 

Врачи обнаружили у телеведущего коронавирус, а вскоре ему стало хуже. Тогда доктора решили отправить его в другое медучреждение, но спасти артиста не удалось. При этом у Борисова были серьезно поражены легкие. 

А РЕН ТВ стало известно, что у артиста была гипертоническая болезнь и сахарный диабет. Плохо ему якобы стало еще несколько дней назад, но он не хотел обращаться к специалистам. Однако сестра Борисова Нина, как пишет телеграм-канал Mash, предположила, что его заставляли работать, а телевизионщики предложили не обращать внимания на ухудшившееся состояние здоровья. 

Михаил Борисов умер на 72-м году жизни. 

Полина ИВАНОВА

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