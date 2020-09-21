Эмин Агаларов тайно обручился с новой возлюбленной - СМИ

Эмин Агаларов тайно обручился с новой возлюбленной - СМИ
Эмин Агаларов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Избранницей певца стала дочка замминистра обороны Азербайджана

В этом году Эмин Агаларов развелся со своей второй женой Аленой Гавриловой. Но, кажется, что статус завидного холостяка певцу не понравился, потому что в СМИ активно обсуждают новость о тайной помолвке Агаларова. 

Журналистам удалось узнать, что новой избранницей бизнесмена стала дочь замглавы Министерства обороны Азербайджана Фатима Садыкова, пишет издание AzTimes. Помолвку отметили пышным праздником, который прошел в Москве. 

К слову, примечателен и тот факт, что не так давно Эмин и Максим Фадеев выпустили песню "Фатима", которая, вероятно, была посвящена возлюбленной Агаларова. 

Сам артист никак не комментирует заявления в СМИ и предпочитает отмалчиваться, однако его знакомые подтвердили новость о том, что Эмин обручился с Фатимой, уточняет "7 дней". 

Ранее экс-супруга Агаларова пожаловалась на жизненные трудности. Алена Гаврилова разоткровенничалась со своими подписчиками и рассказала, как переживает развод. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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