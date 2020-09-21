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В этом году Эмин Агаларов развелся со своей второй женой Аленой Гавриловой. Но, кажется, что статус завидного холостяка певцу не понравился, потому что в СМИ активно обсуждают новость о тайной помолвке Агаларова.
Журналистам удалось узнать, что новой избранницей бизнесмена стала дочь замглавы Министерства обороны Азербайджана Фатима Садыкова, пишет издание AzTimes. Помолвку отметили пышным праздником, который прошел в Москве.
К слову, примечателен и тот факт, что не так давно Эмин и Максим Фадеев выпустили песню "Фатима", которая, вероятно, была посвящена возлюбленной Агаларова.
Сам артист никак не комментирует заявления в СМИ и предпочитает отмалчиваться, однако его знакомые подтвердили новость о том, что Эмин обручился с Фатимой, уточняет "7 дней".
Ранее экс-супруга Агаларова пожаловалась на жизненные трудности. Алена Гаврилова разоткровенничалась со своими подписчиками и рассказала, как переживает развод.
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