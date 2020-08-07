Девушка поблагодарила семью и подруг за поддержку

Сегодня жене Эмина Алене Гавриловой исполнилось 33 года. На своей странице в "Инстаграм" блондинка выложила пост, в котором разоткровенничалась с подписчиками.

Девушка призналась, что этот год был для нее сложным. Именно поэтому она с легкой иронией отметила, что не "врывается" в свои 33 года, а входит в них с осторожностью и "на цыпочках". Алена также поблагодарила родных и близких за поддержку в непростое для нее время.

Такие заявления экс-возлюбленной певца можно связать с тем, что в этом году Эмин заявил о своем желании развестись с Гавриловой. Возможно, еще одним поводом могли стать появившиеся в сети слухи о том, что дочка Алены будет жить не с ней, а с отцом.

Но Гаврилова не унывает. Она уверена, что в скором времени все встанет на свои места.

"Вселенная любит и бережёт меня, уводит с моего пути чужих мне людей и посылает абсолютно душевных и любящих", – написала она под публикацией (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Поклонники поздравили девушку и поспешили поддержать ее: "Это удивительно как те люди, которых мы любили до слепоты потом становятся равнодушны", "Любви вам, Алена, и счастья! Жизнь только начинается...", "Благородная красавица. Желаю Вам достичь той гармонии и счастья, о которых мы – все женщины, мечтаем".

Напомним, что ранее Эмин тонко намекнул на причину расставания с Гавриловой.