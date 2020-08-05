"Нельзя соблазнить": Эмин намекнул на причину расставания с женой

"Нельзя соблазнить": Эмин намекнул на причину расставания с женой
Эмин Агаларов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец пофилософствовал на тему измен

После разрыва с супругой Эмин Агаларов решил порассуждать о верности и любви. Недавно его брак с фотомоделью Аленой Гавриловой разрушился, а сегодня он посвятил пост в соцсети теме соблазнения мужчин.   

Артист привел известное высказывание мыслителя Омара Хайяма о том, что легко можно совратить женатого мужчину и мужчину, у которого есть любовница.

"Но нельзя соблазнить мужчину, у которого есть любимая женщина", – говорится в свежем посте.

Некоторые подписчики усмотрели в этом высказывании связь с недавним расставанием знаменитости с возлюбленной и стали интересоваться, давно ли Эмин встретил ту самую.

К слову, в шоу "Алена, блин!" ведущая Алена Жигалова рассказала о слухах, которые ходят вокруг певца. Оказалось, что за спиной Эмина давно шепчутся о его новой пассии. Молодой человек попытался откреститься от этого, но был не слишком убедителен.


На странице Агаларова поклонники также поделились собственными мыслями о верности и изменах.

"Как тонко сказано", "Еще как можно. Но сказочка красивая – для той, кто должна в это поверить", "Эмин, вы развелись же!", "Соблазнить можно", "Некоторые мужчины не понимают этого!", "Все возможно, особенно в наше время", – рассуждают пользователи Сети (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Эмин купил экс-жене особняк за 70 миллионов рублей.

Ольга ФЕДОРОВА

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