Теперь в соседях у модели – Брежнева и Светлаков

Эмин Агаларов не захотел жить в одном поселке с бывшей супругой и отселил фотомодель Алену Гаврилову. Для того чтобы разъехаться, певцу пришлось заплатить немалую сумму – он приобрел для экс-возлюбленной новое жилище за 70 млн рублей.

Пока пара не распалась, молодые люди проживали в элитном поселке отца певца "Агаларов эстейт". Стоимость особняков там может доходить до 300 млн рублей. После развода девушке пришлось переехать в место поскромнее.

Как рассказал друг Эмина в интервью "Комсомольской правде", артист и успешный бизнесмен приобрел бывшей любимой дом в поселке на Новой Риге. При этом, по словам приятеля артиста, особняки в элитном месте стоят по 50-70 млн рублей.



Теперь фотомодель соседствует с такими знаменитостями, как Сергей Светлаков и Вера Брежнева.

Напомним, в мае стало известно о разрыве Эмина с супругой. Молодые люди прожили в браке два года.



Ранее "Утро.ру" рассказывало об очередных слухах вокруг личной жизни популярного певца. Так, Эмину приписывают роман со звездой сериала "Кухня".