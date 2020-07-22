Пришлось раскошелиться: Эмин купил экс-жене особняк за 70 миллионов рублей

Пришлось раскошелиться: Эмин купил экс-жене особняк за 70 миллионов рублей
Эмин Агаларов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Теперь в соседях у модели – Брежнева и Светлаков

Эмин Агаларов не захотел жить в одном поселке с бывшей супругой и отселил фотомодель Алену Гаврилову. Для того чтобы разъехаться, певцу пришлось заплатить немалую сумму – он приобрел для экс-возлюбленной новое жилище за 70 млн рублей.

Пока пара не распалась, молодые люди проживали в элитном поселке отца певца "Агаларов эстейт". Стоимость особняков там может доходить до 300 млн рублей. После развода девушке пришлось переехать в место поскромнее.

Как рассказал друг Эмина в интервью "Комсомольской правде", артист и успешный бизнесмен приобрел бывшей любимой дом в поселке на Новой Риге. При этом, по словам приятеля артиста, особняки в элитном месте стоят по 50-70 млн рублей.

Теперь фотомодель соседствует с такими знаменитостями, как Сергей Светлаков и Вера Брежнева.


Напомним, в мае стало известно о разрыве Эмина с супругой. Молодые люди прожили в браке два года.

Ранее "Утро.ру" рассказывало об очередных слухах вокруг личной жизни популярного певца. Так, Эмину приписывают роман со звездой сериала "Кухня". 

Ольга ФЕДОРОВА

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