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Только недавно появились слухи, что Эмин Агаларов и его супруга Алена Лаврентьева расходятся, а певцу уже приписывают роман с известной актрисой. Журналисты думают, что у музыканта отношения с Дианой Пожарской – звездой сериала "Кухня".
На такую мысль репортеров и пользователей социальных сетей натолкнул тот факт, что актриса сначала снялась в клипе Эмина, а затем получила роль в фильме, который продюсировал артист. В 2019 году Агаларов и Пожарская позировали вместе на премьере фильма.
Затем актриса сериала "Кухня" снялась в еще одном клипе артиста, а потом и вовсе появилась на обложке журнала, который принадлежит Эмину, пишут СМИ.
С уверенностью говорить об отношениях знаменитостей не приходится, тем более что Диана Пожарская официально замужем, хоть с супругом на публике и не появляется. Также, как дополняет Woman.ru, есть информация, что у Эмина отношения с молодой певицей, однако проверить эти данные также невозможно.
Напомним, в середине мая Эмин Агаларов опубликовал в "Инстаграм" фото со свадьбы со странной подписью. Артист поблагодарил супругу за дни, проведенные вместе, и отметил, что у них не все получилось.
Алена Гаврилова в социальной сети написала, что ей нужно время, чтобы придти в себя. Официально супруги не сделали заявление о разрыве.
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