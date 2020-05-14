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Жена Эмина отреагировала на слухи о разводе

Жена Эмина отреагировала на слухи о разводе
Эмин Агаларов с супругой Аленой Гавриловой. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Модели нужно время, чтобы прийти в себя

Слухи о разводе Эмина Агаларова с супругой Аленой Гавриловой после неоднозначного заявления артиста взбудоражили поклонников пары. Известие прокомментировала жена популярного певца.

Алена Гаврилова написала на своей странице в "Инстаграм", что сейчас ей очень больно и тяжело. Модель попросила налетевших на нее с расспросами подписчиков дать ей время, чтобы прийти в себя.

Жена Эмина добавила, что в этот день ее мама отмечала день рождения. За час до тревожного известия девушка опубликовала видео с праздника.

Пост Эмина, в котором он, по предположению журналистов, намекает на расставание с супругой, появился практически сразу после публикации Алены в "Инстаграм". "Особенный день", – такую подпись модель оставила под фотографией со своей дочерью Афиной.

Супруги прямо о расставании не заявили – поклонникам осталось только гадать. Подписчики Гавриловой предположили, что причиной могли стать измены ее мужа. "Видимо, она подала на развод по какой-то причине", – написали в комментариях, решив, что инициатором разрыва стала именно модель.

Впрочем, ни о причинах, ни о том, действительно ли звезды разводятся, пока ничего не известно.

Агаларов и Гаврилова прожили в браке около двух лет, напоминает "Пятый канал". В 2018 г. у пары родилась дочь Афина.

Карина СИРАЗОВА

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