Вдова знаменитого артиста уверена, что ее облапошили близкие и именитые друзья

Семья легендарного артиста из фильма "Москва слезам не верит" попала в беду. Жена Алексея Баталова после его смерти лишилась всего. На плечах Гитаны Леонтенко осталась забота о страдающей ДЦП дочери Марии, а деньги на жизнь и все наследство Баталова прибрали к рукам чужие люди.

Вдова знаменитости уверена, что ее семью обобрали артистка из "Интердевочки" Наталья Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин. Они были близкими друзьями Леонтенко и помогали ей после смерти мужа. Однако в итоге, по мнению обворованной вдовы, лишили ее всех сбережений, доли в элитной квартире, а также мастерской Алексея Баталова.

В студии передачи "Звезды сошлись" режиссер Борис Грачевский предположил, что афера удалась, потому что у мошенников на руках могла быть генеральная доверенность. Тем более, Цивин имеет юридическое образование. При этом изначально он с 72-летней супругой помогали семье Баталова отстоять наследство.

Впрочем, актриса Людмила Поргина считает, что Дрожжину и Цивина оболгали, и они ничего не присваивали, а только помогают Гитане Леонтенко выстраивать жизнь после потери мужа.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о тяжелой ситуации в семье Баталова. Усугубляет обстановку серьезные проблемы со здоровьем его наследницы Марии.

