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Скандальный развод с Арменом Джигарханяном серьезно ударил по репутации Виталины Цымбалюк-Романовской. Однако ее решила поддержать Дана Борисова, с которой пианистка подружилась во время съемок шоу. Блондинка рассказала, как сейчас складываются отношения ее подруги с мужчинами.
Борисова назвала отношения Виталины с Джигарханяном и Прохором Шаляпиным "шлейфом помойных жизненных обстоятельств", добавив при этом, что ее подруга достойна большего. Телеведущая также подчеркнула, что они с Цымбалюк-Романовской очень похожи тем, что у них обоих нет постоянных отношений, пишет "Собеседник.ру".
Дана считает, что ее подруге нужен предприниматель до тридцати лет, который будет носить пианистку на руках и заваливать ее цветами. Заодно девушка прошлась и по бывшим Виталины. Так, Джигарханяна она назвала "престарелым", а Шаляпина слишком самовлюбленным.
"С таким мужчиной, как Шаляпин, ни одна женщина, в том числе и Виталина, не может быть счастлива! Хорошо, что они с Виталиной расстались", – считает Борисова.
Ведущая считает экс-жену Джигарханяна порядочной и даже немного наивной, поэтому уверена, что в скором времени пианистка встретит своего мужчину.
Ранее стало известно, как Цымбалюк-Романовская отомстила Джигарханяну за срыв спектакля с ее участием.
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