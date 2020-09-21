СМИ: Агутина застукали в компании молодой брюнетки

СМИ: Агутина застукали в компании молодой брюнетки
Леонид Агутин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец перебрал с алкоголем и уехал из ресторана не один

В Сети поползли слухи о том, что Леонид Агутин в очередной раз изменил Анжелике Варум. Артист, который приехал в Сочи для съемок клипа, решил провести последний вечер на курорте не в номере отеля. Тогда певец отправился в ресторан, однако вышел из него он уже не один, а в компании молодой поклонницы. 

Как оказалось, сначала компанию Агутину составлял Резо Гигинеишвили, вместе с которым они выпили три бутылки вина и устроили небольшой концерт. Выступления мужа Анжелики Варум не осталось незамеченным, поэтому его сразу же окружила толпа молодых поклонниц. 

Дождалась своего кумира только одна из них. Как пишет "Экспресс газета", из ресторана парочка вышла вместе, а Агутин нежно придерживал свою спутницу за талию. Что было дальше – неизвестно, однако девушка уже успела похвастаться, что певец виртуозен не только в игре на музыкальных инструментах. 

К слову, это уже не первый раз, когда Леонид Агутин "ходит налево", по данным журналистов. В 2011 году произошел скандал, который чуть не стал причиной развода. Тогда певец тоже перебрал с алкоголем, а с утра все СМИ обсуждали фотографии, где артист страстно целуется с незнакомкой. 

Сама Анжелика Варум признавалась, что раньше ее это очень задевало, однако сейчас избранница Агутина относится к физическим изменам гораздо спокойнее. По ее мнению, "импульсивный обмен жидкостями" ничего не значит, гораздо ценнее то, что ее мужчина "на протяжении всей жизни" посвящает ей стихи. 

Ранее Агутин рассказал, что не помнит, как изменял своей законной супруге.

Юлия МИХАЙЛОВА

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