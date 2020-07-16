Сегодня артисту исполняется 52 года. В день рождения музыканта "Утро.ру" вспоминает скандальную историю из его личной жизни

Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе уже 20 лет. Их пара – одна из самых крепких в российском шоу-бизнесе, однако даже в этой семье чуть не произошел развод. Певец мог потерять жену после одной из вечеринок.

Это случилось в 2011 году, когда артист с друзьями отмечал закрытие фестиваля "Новая волна". Супруга в это время уже спала. Через несколько дней в Сети появилось фото, на котором Агутин обнимал и целовал другую.

Исполнитель утверждал тогда, что не помнит происходящего, и предполагал, что его могли споить и спровоцировать. Он тогда заявил, что не стал бы делать ничего подобного на глазах у публики и журналистов, если бы "не находился в полной отключке".

"Смотрю на это безобразие и не верю собственным глазам. Всей этой сцены я не помню абсолютно!"

– рассказывал он после корреспондентам "7 дней".

Анжелика Варум после случившегося высказалась мужу все, что думала, собрала вещи и уехала к маме. Позже певица не брала трубку и игнорировала супруга на мероприятиях, однако через несколько дней они помирились.

Тот "несчастный случай" – так описывал Леонид Агутин ситуацию – стал для пары не последним. В 2018 г. снова заговорили о том, что певец может изменять супруге, однако никаких подтверждений не появилось. До этого он сам заговорил о разводе.