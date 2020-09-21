Пережившая трагедию Стриженова довела дочь до слез

Бурные эмоции были вызваны выступлением телеведущей

В минувшие выходные на сцене Театра Российской Армии состоялась премьера спектакля "Леди на день". Там Екатерина Стриженова, недавно потерявшая мать, сыграла главную роль.

Поддержать телеведущую пришли ее родные. Стриженова призналась, что спектакль стал для нее особенным. По словам Екатерины, посетить премьеру планировала ее покойная мать Валентина Яковлевна. Но, к сожалению, она не дожила до значимого мероприятия.

"Я каждый раз буду играть для нее" – сообщила артистка.

В зале присутствовала старшая дочь Екатерины Стриженовой. 32-летняя Анастасия специально прилетела в Москву из США, чтобы своими глазами увидеть постановку, передает "7 дней".

Анастасия призналась, что спектакль произвел на нее неизгладимое впечатление. Женщина рассказала, что во время выступления Екатерины Стриженовой у нее возникло ощущение, будто мать разговаривает с дочерью со сцены. Это заставило Анастасию рыдать.

Напомним, печальную новость о смерти Валентины Яковлевны сообщили сестра и дочь ведущей передачи "Доброе утро". Они почтили память покойной теплыми воспоминаниями о ней.

На своей инстаграм-странице Екатерина Стриженова отметила, что врачи до последнего боролись за жизнь матери. Телеведущая понадеялась, что Валентина Яковлевна встретится на небесах с мужем. Владимира Илларионовича не стало, когда Екатерина была еще маленькая.