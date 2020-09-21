Звезда "Домашнего ареста" похвасталась стройной фигурой на пляже

Посетив фестиваль "Кинотавр", после которого разгорелся коронавирусный скандал, Олеся Судзиловская осталась в Сочи, чтобы насладиться отдыхом. Актриса опубликовала свежее фото в бикини, восхитив поклонников своей стройной фигурой.

На снимке звезда "Домашнего ареста" позирует, стоя в море. На артистке – черно-золотой купальник и солнцезащитные очки. Волосы Судзиловской собраны в высокий пучок.

"Возвращаться сюда всегда счастье!"

– поделилась впечатлениями от отдыха 46-летняя кинозвезда. Поклонники актрисы из "Бандитского Петербурга" обратили внимание на стройную фигуру Судзиловской:

"Афродита", "Фигуру гимнастки видно всегда", "Просто красавица", "Всегда юная и прекрасная", "Русалочка", "Как всегда в хорошей форме", "Идеальная фигурка".

Сама Судзиловская признавалась, что оставаться в форме ей помогает правильное питание и спорт. Так, за время карантина она похудела на два килограмма.

А совсем недавно Олесю Судзиловскую заметили вместе с разведенным Гариком Харламовым. Некоторые заподозрили, что у артистов роман.