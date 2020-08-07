Молодые люди снялись в продуктовом магазине

К разводу Гарика Харламова и Кристины Асмус приковано пристальное внимание публики. Теперь в Сети появилось фото резидента Comedy Club с подругой, и фанаты тут же заподозрили их в связи.

Харламов сфотографировался с известной актрисой Олесей Судзиловской. Знаменитости позируют на фоне торговых прилавков. Гарик одет в черную толстовку с изображением веселого зеленого человечка, а Олеся предстала в кожаной куртке с модным начесом.

Многочисленные поклонники актрисы отметили, что молодые люди хорошо смотрятся вместе, и новое фото вполне может стать поводом для разговоров о романтических отношениях между ними.

"Сейчас еще пойдут слухи о романе между вами", "Какая встреча!", "Талантливые, красивые, удачи вам всегда!", "Отлично смотритесь вместе", "Классное фото, прекрасная встреча", "Вы – супер", – делятся своими впечатлениями фанаты.

Впрочем, Олеся Судзиловская уже много лет живет в счастливом браке с бизнесменом Сергеем Дзебань. Так что этот снимок, скорее всего, значит только, что между артистами хорошие дружеские отношения.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Гарик Харламов назначил Лере Кудрявцевой свидание в вытрезвителе.

