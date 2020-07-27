Харламов назначил Кудрявцевой свидание в вытрезвителе

Харламов назначил Кудрявцевой свидание в вытрезвителе
Гарик Харламов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Телеведущая попросила подождать ее там

Юморист Гарик Харламов необычно поддержал свою звездную коллегу Леру Кудрявцеву. Комик сообщил телеведущей, что у них "общие интересы" по мнению пользователей соцсетей. Это, якобы, алкоголизм.

На своей странице в "Инстаграм" Кудрявцева поделилась любопытным скриншотом. На нем поисковая система выдала ей список женщин-алкоголичек. В итоге сама Лера оказалась в нем на первой строчке, что вызвало у нее бурю негодования. Звезда экрана пояснила, что не пьет уже больше 20 лет, даже по праздникам. 

На это Гарик Харламов написал в комментариях, мол, Лере Кудрявцевой не нужно переживать. По "версии интернета", он разводится с актрисой Кристиной Асмус потому, что "алкоголик". В конце своего сообщения юморист указал, что они с телеведущей "встретятся в вытрезвителе".

Это послание Лера не обошла стороной и ответила, что "скоро наклюкается" и ее заберут. Поэтому она велела Гарику ждать ее. Прокомментировали этот пост и другие звезды шоу-бизнеса. Например, Лариса Гузеева грубо возмутилась третьим местом в этом "чудо-списке".

Напомним, уже долгое время в Сети обсуждают предстоящий развод Гарика Харламова и Кристины Асмус. Звезды заявили ранее, что это был обдуманный поступок. Они планируют остаться в дружеских отношениях. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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