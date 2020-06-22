Актриса скандально фильма "Текст" сделала важное заявление

Кристина Асмус и Гарик Харламов решили разойтись после 8 лет брака. Об этом сама актриса рассказала в социальной сети. Знаменитость уверяет, на это решение не повлиял третий человек, самоизоляция или ее участие в съемках фильма "Текст".

Звезда пояснила, что развестись они с юмористом решили еще год назад, когда число разводов среди звезд не было так велико.

"Шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся",

– написала звезда в "Инстаграм".

Асмус добавляет, что она по-прежнему переполнена уважением и человеческой любовью к супругу и надеется сохранить с ним хорошие отношения ради общей дочери, которую они собираются растить вместе.

Однако жена Гарика Харламова призналась, что процесс развода для нее болезненный, никаких комментариев и интервью на эту тему она давать не будет.

Гарик Харламов не остался в стороне от ситуации. В своем блоге он пояснил, что его отношения с супругой переходят в другую стадию, а не заканчиваются. Годы жизни с Кристиной Асмус он назвал прекрасными и поблагодарил ее за ребенка:

"Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни – за нашу дочку".

Поклонники звездной пары на их расставание отреагировали эмоционально. Одни переживают за артистов, другие надеются, что новость о разводе – шутка.

"Кристиночка, до слез! Сил тебе и мужества все пережить, будешь самой счастливой, я уверена", "Ну как так. Очень жаль, вы такая замечательная пара", "Очень жаль. Вы были отличная пара", "Я так и знал. Ты не достойна его", "Дебильный год", – высказались пользователи.

Ранее "Утро.ру" писало о необычных пристрастиях Асмус.