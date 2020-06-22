Асмус и Харламов разводятся

Асмус и Харламов разводятся
Кристина Асмус. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса скандально фильма "Текст" сделала важное заявление

Кристина Асмус и Гарик Харламов решили разойтись после 8 лет брака. Об этом сама актриса рассказала в социальной сети. Знаменитость уверяет, на это решение не повлиял третий человек, самоизоляция или ее участие в съемках фильма "Текст".

Звезда пояснила, что развестись они с юмористом решили еще год назад, когда число разводов среди звезд не было так велико.

"Шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся",

– написала звезда в "Инстаграм".

Асмус добавляет, что она по-прежнему переполнена уважением и человеческой любовью к супругу и надеется сохранить с ним хорошие отношения ради общей дочери, которую они собираются растить вместе.

Однако жена Гарика Харламова призналась, что процесс развода для нее болезненный, никаких комментариев и интервью на эту тему она давать не будет. 

Гарик Харламов не остался в стороне от ситуации. В своем блоге он пояснил, что его отношения с супругой переходят в другую стадию, а не заканчиваются. Годы жизни с Кристиной Асмус он назвал прекрасными и поблагодарил ее за ребенка:

"Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни – за нашу дочку".

Поклонники звездной пары на их расставание отреагировали эмоционально. Одни переживают за артистов, другие надеются, что новость о разводе – шутка.

"Кристиночка, до слез! Сил тебе и мужества все пережить, будешь самой счастливой, я уверена", "Ну как так. Очень жаль, вы такая замечательная пара", "Очень жаль. Вы были отличная пара", "Я так и знал. Ты не достойна его", "Дебильный год", – высказались пользователи. 

Ранее "Утро.ру" писало о необычных пристрастиях Асмус. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Календарь садовода: что нужно делать в огороде 22 июня

Какие работы следует провести на даче, расскажет "Утро.ру"

Смешные анекдоты на 22 июня

Свежие приколы от "Утро.ру" развеселят в начале рабочей недели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей