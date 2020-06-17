Звезда фильма "Текст" откровенно поделилась некоторыми деталями о себе

Кристина Асмус старается общаться со своей аудиторией, поэтому она в очередной раз рассказала несколько неожиданных фактов, чтобы поклонники могли узнать о ней больше. Актриса поделилась деталями личной жизни и необычными привычками в новой публикации в соцсетях.

Звезда "Текста" призналась, что впервые поцеловалась с мальчиком в 17 лет. Об этом она написала под фотографией, где она позирует на кровати в черном топе и широких штанах.

Также артистка рассказала подписчикам о "прекрасном наркоманском процессе" – очищению и поеданию семечек. Асмус написала в "Инстаграм", что ради любимого дела готова пожертвовать маникюром и чистотой в квартире.

Также, по словам актрисы, ей невероятно важны запахи, поэтому при покупке гелей для душа или других косметических средств она всегда аккуратно нюхает их прямо в магазине, незаметно открывая крышку.



А вот отросшие корни на волосах, даже если такая прическа сделана специально, звезде не нравится. Кроме того, она не понимает, как люди могут передавать посуду с едой или напитками едва не касаясь содержимого, призналась Асмус.

"Однозначно я такая же брюзга, и про семечки прям 100%", – поддержали подписчики жену Гарика Харламова. Многие написали, что у них и вовсе совпали все пункты.

Ранее Кристина Асмус показала себя с усами.