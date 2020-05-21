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Популярная актриса Кристина Асмус решила повеселить своих подписчиков новым образом. Накануне она изумила фанатов необычным кадром с усами.
Актриса с помощью фильтра или фотошопа, а, может, и грима приделала себе усы и разместила оригинальный кадр в "Инстаграм".
"Лень бриться, тысяча чертей!" – с юмором подписала необычный снимок девушка.
Подписчики пришли в восторг от смелости их любимицы и ее умения посмеяться над собой. "Кристина, умеете вы рассмешить", "Боже, какие натуральные усы", "Усы класс, оставляйте!", "Да, и не брейтесь, если не охота", – повеселились они в комментариях к фотографии.
При этом многие поклонники отметили, что Кристина Асмус хороша в любом виде. "Настоящую красоту ничем не испортить!", "Кристина красива в любом образе!" – засыпали звезду комплиментами.
Ранее Кристина Асмус показала портрет в обнаженном виде.
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