Звезда фильма "Текст" изменилась на карантине

Популярная актриса Кристина Асмус решила повеселить своих подписчиков новым образом. Накануне она изумила фанатов необычным кадром с усами.

Актриса с помощью фильтра или фотошопа, а, может, и грима приделала себе усы и разместила оригинальный кадр в "Инстаграм".

"Лень бриться, тысяча чертей!" – с юмором подписала необычный снимок девушка.

Подписчики пришли в восторг от смелости их любимицы и ее умения посмеяться над собой. "Кристина, умеете вы рассмешить", "Боже, какие натуральные усы", "Усы класс, оставляйте!", "Да, и не брейтесь, если не охота", – повеселились они в комментариях к фотографии.

При этом многие поклонники отметили, что Кристина Асмус хороша в любом виде. "Настоящую красоту ничем не испортить!", "Кристина красива в любом образе!" – засыпали звезду комплиментами.

Ранее Кристина Асмус показала портрет в обнаженном виде.