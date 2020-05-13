Асмус показала портрет в обнаженном виде

Картина оказалась подарком неизвестного художника

Оказавшаяся в центре скандала после откровенных сцен в фильме "Текст" актриса Кристина Асмус продолжает подогревать интерес публики к своей персоне.

На этот раз звезда решила сама не оголяться, зато разместила на своей страничке в социальной сети откровенный портрет кисти неизвестного художника. На картине девушка стоит в пол-оборота и кокетливо улыбается. Примечательно, что автор решил изобразить Асмус полностью обнаженной.

"Спасибо за ваше творчество! Талантливые мои!" – подписала свой пост в "Инстаграме" артистка.

В фотогалерее представлено еще несколько художественных работ с Асмус в главной роли, но на обложку девушка выбрала самую откровенную картинку.

Подписчики артистки по достоинству оценили творчество современных художников и принялась выбирать лучшую работу. Впрочем, многие сошлись на том, что все портреты выполнены очень талантливыми авторами. "Классные работы. Авторам респект", "Какие же у нас таланты… Очень красиво", "Все работы классные!", – комментируют публикацию восхищенные поклонники.

Ранее Кристина Асмус удивила фанатов, надев шубу поверх купальника.