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Асмус показала портрет в обнаженном виде

Асмус показала портрет в обнаженном виде
Кристина Асмус. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Картина оказалась подарком неизвестного художника

Оказавшаяся в центре скандала после откровенных сцен в фильме "Текст" актриса Кристина Асмус продолжает подогревать интерес публики к своей персоне.

На этот раз звезда решила сама не оголяться, зато разместила на своей страничке в социальной сети откровенный портрет кисти неизвестного художника. На картине девушка стоит в пол-оборота и кокетливо улыбается. Примечательно, что автор решил изобразить Асмус полностью обнаженной.

"Спасибо за ваше творчество! Талантливые мои!" – подписала свой пост в "Инстаграме" артистка.

В фотогалерее представлено еще несколько художественных работ с Асмус в главной роли, но на обложку девушка выбрала самую откровенную картинку.


Подписчики артистки по достоинству оценили творчество современных художников и принялась выбирать лучшую работу. Впрочем, многие сошлись на том, что все портреты выполнены очень талантливыми авторами. "Классные работы. Авторам респект", "Какие же у нас таланты… Очень красиво", "Все работы классные!", – комментируют публикацию восхищенные поклонники.

Ранее Кристина Асмус удивила фанатов, надев шубу поверх купальника.

Ольга ФЕДОРОВА

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