Асмус показала портрет в обнаженном виде
Оказавшаяся в центре скандала после откровенных сцен в фильме "Текст" актриса Кристина Асмус продолжает подогревать интерес публики к своей персоне.
На этот раз звезда решила сама не оголяться, зато разместила на своей страничке в социальной сети откровенный портрет кисти неизвестного художника. На картине девушка стоит в пол-оборота и кокетливо улыбается. Примечательно, что автор решил изобразить Асмус полностью обнаженной.
"Спасибо за ваше творчество! Талантливые мои!" – подписала свой пост в "Инстаграме" артистка.
В фотогалерее представлено еще несколько художественных работ с Асмус в главной роли, но на обложку девушка выбрала самую откровенную картинку.
Подписчики артистки по достоинству оценили творчество современных художников и принялась выбирать лучшую работу. Впрочем, многие сошлись на том, что все портреты выполнены очень талантливыми авторами. "Классные работы. Авторам респект", "Какие же у нас таланты… Очень красиво", "Все работы классные!", – комментируют публикацию восхищенные поклонники.
Ранее Кристина Асмус удивила фанатов, надев шубу поверх купальника.
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