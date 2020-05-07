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Асмус надела шубу поверх купальника и станцевала

Асмус надела шубу поверх купальника и станцевала
Кристина Асмус. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда фильма "Текст" показала личное видео со съемок

Кристина Асмус продолжает работать, несмотря на режим самоизоляции в Москве. В перерывах между съемками актриса записала ролик, в котором зажигательно танцует с накладным беременным животом в бежевом купальнике с рисунком и белой шубе, накинутую поверх наряда.

Асмус дополнила образ непривычными для нее кудрявыми волосами и носками. В кадре звезда размахивает руками, трясет накладным животом и крутится на месте. В конце видео знаменитость попыталась задрать ногу, но едва не упала, прижавшись спиной к шкафу позади нее. С помощью этого ролика жена Гарика Харламова сообщила поклонникам о выходе нового выпуска сериала "Беезумие". 

Однако многим подписчикам видео Асмус не понравилось. Интернет-пользователи сочли, что раньше актриса была более скромной. Фанаты же ролик оценили по достоинству и пошутили, что так выглядят люди после месяца карантина. Одна подписчица даже отметила, что такими позитивными и активными должны быть все беременные женщины, как артистка на видео. 

"Кристина, что то ты гонишь, раньше было любо смотреть,сейчас как-то вниз спустилась", "Кукушка поехала", "Шел 2-й месяц карантина", "Кристина крутая", – прокомментировали видео поклонники.  

Некоторые подписчики всерьез решили, что актриса беременна. 

Асмус рассказала фанатам о том, что будет играть девушку на сносях, в конце апреля. Тогда многие интернет-пользователи раскритиковали ее за то, как она об этом сообщила. 

Полина ИВАНОВА

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