Звезда фильма "Текст" показала личное видео со съемок

Кристина Асмус продолжает работать, несмотря на режим самоизоляции в Москве. В перерывах между съемками актриса записала ролик, в котором зажигательно танцует с накладным беременным животом в бежевом купальнике с рисунком и белой шубе, накинутую поверх наряда.

Асмус дополнила образ непривычными для нее кудрявыми волосами и носками. В кадре звезда размахивает руками, трясет накладным животом и крутится на месте. В конце видео знаменитость попыталась задрать ногу, но едва не упала, прижавшись спиной к шкафу позади нее. С помощью этого ролика жена Гарика Харламова сообщила поклонникам о выходе нового выпуска сериала "Беезумие".

Однако многим подписчикам видео Асмус не понравилось. Интернет-пользователи сочли, что раньше актриса была более скромной. Фанаты же ролик оценили по достоинству и пошутили, что так выглядят люди после месяца карантина. Одна подписчица даже отметила, что такими позитивными и активными должны быть все беременные женщины, как артистка на видео.

"Кристина, что то ты гонишь, раньше было любо смотреть,сейчас как-то вниз спустилась", "Кукушка поехала", "Шел 2-й месяц карантина", "Кристина крутая", – прокомментировали видео поклонники.

Некоторые подписчики всерьез решили, что актриса беременна.

Асмус рассказала фанатам о том, что будет играть девушку на сносях, в конце апреля. Тогда многие интернет-пользователи раскритиковали ее за то, как она об этом сообщила.