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"Я так счастлива": Асмус показала беременный живот

"Я так счастлива": Асмус показала беременный живот
Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/
Актриса призналась, что долго не хотела говорить о радостном событии

Хорошей новостью Кристина Асмус поделилась в своем Инстаграм.

Жена юмориста Гарика Харламова и звезда нашумевшего фильма "Текст" опубликовала фото, где позирует, поглаживая беременный живот.

"Долго не хотела говорить. Боялась сглаза  Выкладывала старые фотки. Но так не терпелось поделиться радостной новостью", – написала она по снимком.

Вероятно, сердца поклонников артистки уже замерли и они приготовились поздравлять Асмус с прибавлением, но далее она раскрыла совсем не те подробности, что ждала публика.

Как выяснилось, Кристина будет сниматься в новом сериале, где по сюжету играет беременную. Об этом она и рассказала пользователям. Подробности о новой роли она пообещала рассказать чуть позже.

Ранее Асмус откровенно рассказала о съемках в фильме "Текст".


Кристина ЧЕРНИКОВА

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