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Асмус приняла необычную позу в постели

Асмус приняла необычную позу в постели
Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/
Звезда фильма "Текст" показала фигуру в модном наряде

Кристина Асмус опубликовал в "Инстарам" фото, где она позирует на кровати в белом комбинезоне. Подобные снимки не в первый раз появляются на странице звезды. Постель, похоже, ее излюбленное место для фото.

В комментариях поклонники сразу же начали писать звезде фильма "Текст" о ее красоте и даже назвали шалуньей. Сама она признается, что длинными ноги на фото получились из-за правильной позы.

"Ноги – ничто, ракурс – все. Так! Выходим из зимней спячки", – пошутила актриса в соцсети.

В комментариях знаменитости, конечно, напомнили о кинокартине, после которой она оказалась в центре внимания. Тогда зрители решили, что между Кристиной Асмус и Иваном Янковским в постельной сцене была близость по-настоящему.

"Та еще шалунья!!!", "Как всегда, неотразима ", "Какой взгляд, завораживает, мурашки", "Нельзя быть такой красивой", "Вы как кукла Барби", "Как в "Тексте", "Как же мне не хватало этой красоты", "Эх, повезло же Гарику", – написали в социальных сетях.

Ранее голая Кристина Асмус показала, как принимает душ. 

Фоторепортаж
На кровати и в ванне: самые откровенные снимки Асмус
Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/
Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/
Дарья ПЕТРОВА

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