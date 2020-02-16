Актриса фильма "Текст" показала длинные ноги

Кристина Асмус продолжает расслабляться на экзотических островах. На отдыхе знаменитость примерила ультракороткое обтягивающее платье, которое едва прикрыло интимное место. В таком наряде Асмус присела на корточки, а руку опустила между ног.

Эффектное фото появилось в "Инстаграм" актрисы, где пользователи обсудили не только ее длинные ноги, но и наряд, который некоторым показался слишком коротким. В основном, комментаторы восхищаются внешностью звезды фильма "Текст" и гадают, как ей в 31 год удается выглядеть максимум на 18 лет.

"Лет 13 на этой фотке", "Обворожительная. Яркая, женственная. Красотка.", "Не слишком ли коротка юбка?", "Куколка", "Худенькая какая", "Какие ноги", "Хороша", "Выглядите на 18", "О боги, мне бы такую фигуру", "13 летняя чикуля", "Никак не может от фильма "Текст" отойти", – высказались подписчики в "Инстаграм" Асмус.

Также комментаторы до сих пор не могут забыть фильм "Текст", где снялась Кристина. Особенную популярность получила постельная сцена с Асмус, после которой зрители решили, что между актерами была интимная близость на самом деле.

В скандал вмешались многие звезды, а Кристина Асмус теперь может остаться без работы.