"Вот вам каминг-аут": Асмус призналась в своей слабости
Кристина Асмус поделилась личной информацией о себе. Оказалось, что звезда очень плохо ладит с техникой. Артистка не знает, как пользоваться последними моделями телефонов и плохо печатает на компьютере. О своей слабости Асмус рассказала в Инстаграм, где призналась, что даже искать информацию в поисковике и что-либо скачивать для нее проблема.
Звезда фильма "Текст" шутит, что скоро может вернуться к простой модели телефона с кнопками.
"Тогда вот вам каминг-аут. Я постоянно говорю о том какой прекрасный цифровой век. Все есть, все можно достать. Но при этом я вообще не умею пользоваться айфоном и компьютером. Максимум – позвонить, сфоткать и будильник)))))))) Ну и фонарик иногда", – призналась Асмус подписчикам.
Комментаторы после признания Кристину Асмус поддержали. Среди них оказалось много людей, кто также, как и актриса, может пользоваться только самыми простыми функциями телефонов.
"Как приятно осознавать, что ты такой не один", "Я года два пользуюсь смартфоном и каждый день узнаю о какой-то полезной функции, которую он может выполнить", "Я тут! Айфоновый динозавр", "Я тоже, имея айфон, не умею им пользоваться", "Фух, хорошо, что нас много", "Я тоже такой чайник", – написали под фото Асмус пользователи.
До этого "Утро" рассказывало о жутком скандале, в который влипла актриса. Помощница, несколько лет работавшая с Асмус, подставила ее перед организаторами мероприятий и втайне продолжала продавать рекламу от имени артистки.
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