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"Вот вам каминг-аут": Асмус призналась в своей слабости

"Вот вам каминг-аут": Асмус призналась в своей слабости
Кристина Асмус. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса фильма "Текст" рассказала о своей проблеме

Кристина Асмус поделилась личной информацией о себе. Оказалось, что звезда очень плохо ладит с техникой. Артистка не знает, как пользоваться последними моделями телефонов и плохо печатает на компьютере. О своей слабости Асмус рассказала в Инстаграм, где призналась, что даже искать информацию в поисковике и что-либо скачивать для нее проблема.

Звезда фильма "Текст" шутит, что скоро может вернуться к простой модели телефона с кнопками.

"Тогда вот вам каминг-аут. Я постоянно говорю о том какой прекрасный цифровой век. Все есть, все можно достать. Но при этом я вообще не умею пользоваться айфоном и компьютером. Максимум – позвонить, сфоткать и будильник)))))))) Ну и фонарик иногда", – призналась Асмус подписчикам.

Комментаторы после признания Кристину Асмус поддержали. Среди них оказалось много людей, кто также, как и актриса, может пользоваться только самыми простыми функциями телефонов.

"Как приятно осознавать, что ты такой не один", "Я года два пользуюсь смартфоном и каждый день узнаю о какой-то полезной функции, которую он может выполнить", "Я тут! Айфоновый динозавр", "Я тоже, имея айфон, не умею им пользоваться", "Фух, хорошо, что нас много", "Я тоже такой чайник", – написали под фото Асмус пользователи.

До этого "Утро" рассказывало о жутком скандале, в который влипла актриса. Помощница, несколько лет работавшая с Асмус, подставила ее перед организаторами мероприятий и втайне продолжала продавать рекламу от имени артистки.

Фоторепортаж
На кровати и в ванне: самые откровенные снимки Асмус
Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/
Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/
Дарья ПЕТРОВА

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