Звезда фильма "Текст" показалась в плаще и ботфортах

Кристина Асмус поделилась очередными необычными фактами о себе, например, она призналась, что чистит зубы только мятной пастой. На фотографии, которой актриса сопроводила пост, она высоко закинула ногу и уперлась ею в дверной косяк.

Актриса регулярно публикует списки своих бытовых привычек в соцсети, и даже подсчитала, что фанаты знают о 150 ее особенностях. Этот снимок артистки всколыхнул бурю страстей: фанаты сразу же вспомнили об одной ее странной привычке.

"Уже 150 фактов, а мы до сих пор думаем о том, который "не ношу нижнее белье", – одна из подписчиц Кристины в Instagram ехидно припомнила, что когда-то актриса призналась именно в этой черте.

"Это 100% я теперь всегда всматриваюсь есть ли белье на Кристине", "самый запоминающийся факт", "тоже часто задаюсь этим вопросом, глядя на фото) особенно...где Кристина в короткой юбке", – подхватили другие комментаторы. Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

Ранее режиссер фильма "Текст" откровенно рассказал, как снималась эротическая сцена с участием Асмус.